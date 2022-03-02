Росія завдала "Енергоатому" збитків на суму близько 18 мільярдів гривень

За перші 6 днів військової агресії Росія завдала серйозних збитків ядерним об'єктам, що належать "Енергоатому". Їх оцінюють приблизно в 18 мільярдів гривень.

Про це повідомив керівник компанії Петро Котін у відеозверненні. Він наголосив, що це лише приблизна сума, яка буде набагато більшою.

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Нагадаємо, що російські окупанти захопили майданчик ЧАЕС у Київській області.

Рух великої кількості важкої військової техніки призвів до підвищення радіаційного фону на низці об'єктів у 5–15 разів.

Крім того, російські війська не залишають спроби захопити атомні електростанції та загрожують обстрілами міст-супутників.

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