Про це повідомив керівник компанії Петро Котін у відеозверненні. Він наголосив, що це лише приблизна сума, яка буде набагато більшою.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
- Нагадаємо, що російські окупанти захопили майданчик ЧАЕС у Київській області.
- Рух великої кількості важкої військової техніки призвів до підвищення радіаційного фону на низці об'єктів у 5–15 разів.
- Крім того, російські війська не залишають спроби захопити атомні електростанції та загрожують обстрілами міст-супутників.
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