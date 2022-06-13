Росія заробила понад 61 мільярд євро на експорті палива за перші 100 днів вторгнення

За перші 100 днів повномасштабної війни проти України на експорті викопного палива Росія заробила 61 мільярд євро. Понад 60% цього палива купляли країни Європейського союзу.

Обсяги експорту у травні дещо знизилися, приблизно на 15% у порівнянні з періодом до вторгнення, оскільки багато країн та фірм уникали поставок із Росії. Але доходи все одно залишаються рекордно високими.

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Країни продовжують годувати воєнну машину Росії

Хоч клієнтів у Росії стало трохи менше, збільшення попиту на викопні ресурси принесло прибуток: середні експортні ціни Росії були в середньому на 60% вищими, ніж минулого року.

Таким чином Росія заробила 93 мільярди євро доходу від експорту викопного палива за перші 100 днів повномасштабної війни, а саме від 24 лютого по 3 червня. ЄС імпортував 61% цього обсягу на суму близько 57 мільярдів євро.

Найбільшими імпортерами були:

Китай (12,6 мільярдів євро),

Німеччина (12,1 мільярдів євро),

Італія (7,8 мільярдів євро),

Нідерланди (7,8 мільярдів євро),

Туреччина (6,7 мільярдів євро),

Польща ( 4,4 мільярдів. євро),

Франція (4,4 мільярдів. євро).

та Індія (3,4 мільярдів євро).

Виручка включає приблизно 46 мільярдів євро за сиру нафту, 24 мільярдів євро за трубопровідний газ, 13 мільярдів євро за нафтопродукти, 5,1 мільярдів євро за ЗПГ та 4,8 мільярдів євро за вугілля. Доходи від експорту в Росії падають із березня, але залишаються рекордно високими.

Китай випередив Німеччину як найбільший імпортер. Імпорт Китаю практично не змінився, тоді як Німеччині вдалося трохи скоротити імпорт нафти із Росії. Польща та Сполучені Штати завдали найбільшого удару по доходах Росії. Литва, Фінляндія та Естонія досягли різкого відсоткового скорочення більш ніж на 50%. Тим часом Індія, Близький Схід, Франція та Бельгія купують російське паливо зі знижкою.

Низка країн навіть збільшили імпорт з Росії, серед них Франція

Індія, Франція, Китай, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія збільшили імпорт з Росії. Індія стала великим імпортером російської сирої нафти, купуючи 18% експорту країни. Значна частина сирої нафти реекспортується у вигляді нафтопродуктів, у тому числі до США та Європи. Це лазівка, яку необхідно закрити.

Європейські покупці у Франції, Бельгії та Нідерландах купували більшу частину короткострокових вантажів зі знижкою, купуючи ЗПГ та сиру нафту на спотовому ринку. Ці покупки відбуваються поза вже чинними. Більшість російського викопного палива перевозиться на європейських суднах.

Керівник Офісу Президента назвав ці цифри жахливими. Він наголосив, що поки країни кожного дня фінансують російську воєнну машину, Україна щодня втрачає життя людей.

Євросоюз імпортував 61% російського палива на близько 57 мільярдів євро. У той же час Україна щодня втрачає людей. Потрібно припинити спонсорувати російську військову машину. Сьомий пакет санкцій, газове ембарго, обмеження проти всіх російських банків та еліт, вторинні санкції – це має бути спільною метою,

– написав він.



Країни, які імпортують паливо з Росії / Графіка Центру досліджень енергетики та чистого повітря

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