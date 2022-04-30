Росія залучила внутрішні доларові резерви, щоб уникнути дефолту – ЗМІ

Росія робить все можливе, щоб їй вдалось уникнути дефолту. Країна-окупантка навіть вдалась до залучення внутрішніх доларових резервів.

Саме через таку схему їй вдалось виплатити зобов'язання за двома випусками зовнішніх облігацій. Натомість США дали дозвіл на таку операцію.

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Мета США – зменшити фінансування Росією вторгнення

Використання внутрішніх резервів Росії є основним та важливим фактором і США роблять все, щоб це сталось. Адже таким чином, у Росії буде менше можливості фінансувати своє вторгнення в Україну.

Міністерство фінансів країни-агресорки 29 квітня оприлюднило заяву про відправлення доларів власникам євробондів країни. Це відбулось через лондонське відділення Citibank.

Скільки має заплатити Росія

Щоб погасити борг у 2022 році повинна заплатити 564,8 мільйони доларів за єврооблігаціями. Наступна виплата має відбутись у 2042 році та становити 84,4 мільйони доларів.

Відомо також, що теперішній платіж провів непідсанкційний банк Дом.РФ. Фінанси від нього надійшли банку-кореспонденту Bank of New York Mellon Corp. Той в свою чергу передав їх до Citigroup.

Водночас є інформація, що немає гарантій, чи зможе обробити Citigroup такий платіж від Росії. Адже це має дозволити регулятор США та Великої Британії. Це означає, що досі процес виплати власникам російських євробондів не закінчений.

Що відомо про ймовірний дефолт у Росії

Формально в стані дефолту Росія може бути до 4 травня. Раніше повідомляли, що це станеться, якщо вона не виплатить потрібну суму боргу до цього часу.

Михайло Подоляк заявляв, що санкції проти Росії нищать її економіку все сильніше з кожним разом. За його словами, вони потрохи збивають пиху з росіян.

Також прем'єр України Денис Шмигаль казав, що дефолт Росії є лише питанням часу. За його словами, мовиться вже навіть не про місяці, а про тижні.

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