Росія закриває торгові представництва в Україні: реакція
Уряд Росії 7 листопада вирішив закрити торгові представництва в Україні. Аналогічний крок роблять і щодо Литви. Що цікаво, Україна розірвала угоду з Росією про торгові представництва ще в серпні 2020 року.
Рішення про закриття торгових представництв російський уряд оголосив 11 листопада. Про це повідомило російське видання ТАСС.
Цікаво Перекази з-за кордону: скільки грошей надійшло в Україну у 2020
З такою ініціативою про закриття представництв виступило російське Міністерство промисловості й торгівлі ще у вересні 2020 року. Це було запізнілою реакцією на розірвання угоди з боку України.
До слова, саме те, що ініціатива надходила саме з боку уряду України, нагадав і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він також пригадав, що саме очолюване ним міністерство стало ініціатором цього.
Україна за ініціативою МЗС розірвала російсько-українську угоду про торгові представництва ще три місяці тому. Та ми не проти, що Росія їх закрила і для себе,
– написав Кулеба у твіттері.
Що відомо про торгівлю України й Росії:
- У 2019 році Росія втратила статус держави-головного торгового партнера України. Вона поступилася Китаю на понад 2,5 мільярда доларів у загальних обсягах торгівлі. Втім ключовим партнером залишився ЄС – понад 45 мільярдів вартості товарообігу.
- Обсяги торгівлі України й Росії стабільно знижуються, починаючи з 2014 року, відколи Москва ввела свої війська в нашу державу. До війни у 2013 році Україна й Росія наторгували загалом на понад 12 мільярдів доларів.
Поділитися новиною