Уряд Росії 7 листопада вирішив закрити торгові представництва в Україні. Аналогічний крок роблять і щодо Литви. Що цікаво, Україна розірвала угоду з Росією про торгові представництва ще в серпні 2020 року.

Рішення про закриття торгових представництв російський уряд оголосив 11 листопада. Про це повідомило російське видання ТАСС.

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З такою ініціативою про закриття представництв виступило російське Міністерство промисловості й торгівлі ще у вересні 2020 року. Це було запізнілою реакцією на розірвання угоди з боку України.

До слова, саме те, що ініціатива надходила саме з боку уряду України, нагадав і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він також пригадав, що саме очолюване ним міністерство стало ініціатором цього.

Україна за ініціативою МЗС розірвала російсько-українську угоду про торгові представництва ще три місяці тому. Та ми не проти, що Росія їх закрила і для себе,

– написав Кулеба у твіттері.

Украіна за ініціативою МЗС розірвала російсько-українську угоду про торгові представництва ще три місяці тому. Але ми не проти, що Росія їх закрила і для себе https://t.co/mY5OCjae5I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2020

Що відомо про торгівлю України й Росії: