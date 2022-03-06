Агентство Moody's вдруге за час війни змінило суверенний кредитний рейтинг Росії. Тепер він Ca.

Важливо. Ca — рейтинг Moody's, що означає, що боргові зобов'язання близькі до дефолту, але поки що зберігають "перспективу відшкодування основної суми боргу та відсотків". Нижче за нього тільки рейтинг С, він говорить про настання дефолту.

"Зниження рейтингу до Ca викликане серйозними занепокоєннями щодо готовності та здатності Росії сплатити свої боргові зобов’язання. На думку Moody's, ризик дефолту значно зріс", – йдеться в заяві Moody's.

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Для приладу, купонні виплати за державними облігаціями ОФЗ, терміни погашення яких був у середу, 2 березня, були виплачені лише місцевим власникам паперів. Виплату нерезидентам не здійснили через розпорядження Центробанку Росії.

"Високий рівень координації між західними країнами щодо введення широкомасштабних санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну суттєво погіршив здатність Росії забезпечити своєчасне погашення своїх суверенних боргових зобов’язань", – йдеться в повідомленні Moody's.

Агентство також занепокоєне через підвищену непередбачуваність дій російського уряду та високий політичний ризик після вторгнення в Україну.

Агентство Moody's знижує кредитний рейтинг Росії вдруге від початку війни в Україні. 3 березня агентство знизило рейтинг Росії відразу на шість щаблів – з інвестиційного Ваа3 до "сміттєвого" B3.