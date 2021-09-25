Про це попередив Сергій Макогон, гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України". Він розповів, на які дії можуть піти у державі-агресорці.

Раніше Оператор ГТС України пожартував про свої послуги з управління "Північним потоком-2"

Які загрози для України

Макогон пояснив, що Україна інвестує в газотранспортну інфраструктуру й робить усе, аби гарантувати безперебійні постачання газу в Європу. Аби створити запаси газу, використовують ГТС. Лише для власних потреб до початку опалювального сезону планують закачати 19 мільйонів кубометрів газу.

Гендиректор компанії пояснив, шо "гібридний" сценарій, яким Кремль може скористатися вже взимку, негативно позначиться на надійності української ГТС. Він уточнив, що домовленості на транзит газу між Україною та Росією укладені за принципом "качай або плати". Це означає, що російська сторона повинна прокачувати певні обсяги газу. У разі їх відсутності Москва зобов'язана платити гроші.

Однак ми більше зацікавлені у частині "качай" цього контракту. Адже нам треба, аби газ йшов (по трубі – 24 канал). ГТС повинна завжди бути наповненою,

– наголосив Макогон.

Що цьому передувало