Про це 24 каналу повідомив економіст, член Ради Національного банку України Василь Фурман. За його словами, наразі Росія, її бізнес, та конкретні громадяни, які потрапили під санкції, шукають механізми обходу обмежень.

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Виконання санкцій на вищому рівні

Однак Фурман наголосив, що зараз питання виконання санкцій поставлене на зовсім іншому рівні, ніж це було у 2014 – 2015 роках. Тобто, коли чуємо, що, до прикладу, олігархи, які потрапили під санкції, вільно пересуваються літаками та територією ЄС, то зрозуміло, що це потрапить у публічний простір, і таку "шпаринку" прикриють.

Те ж саме стосується росіян, які намагалися відкривати картки Visa чи Mastercard в інших країнах. Зараз такої можливості в них немає, які і багато інших.

Росія втратила основного клієнта

Як наголосив економіст, механізм санкцій негативно впливає на російську економіку. За оцінками міністерства фінансів країни-агресорки, у 2022 році вона впаде на 12% відсотків. Водночас цей прогноз не включає ембарго на нафту, яке вже частково ввели, та газ (можливо, буде в наступному пакеті).

Ключове в цьому те, що Росія втратила основного клієнта – Євросоюз. Тобто вона довоювалась,

– заявив Фурман.

Він зауважив, що риторика пропагандистів Кремля може бути різною – вони продовжуватимуть брехати своїм громадянам, щодо реальних наслідків. Однак бізнесу, який працює в Росії, зараз дуже важко.

Економіст також зазначив, що деякі галузі Росії одразу відчули наслідки санкцій, інші ж – лише згодом. Водночас центральний банк Росії прогнозує погіршення економічного стану у 3 кварталі, тобто побачимо, що буде тоді.

Механізм вторинних санкцій

Фурман наголосив, що зараз дуже важливо, щоб всі обмеження жорстко контролювались на високому рівні. Крім того, аби запрацював механізм вторинних санкцій.

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Тобто зараз Росія намагається шукати інші ринки (Китай, Індія, інші країни Азії). Саме тому важливо, аби агресорка не могла реалізовувати, до прикладу, нафту в інших країнах.

"Великі нафтові компанії інших держав мають розуміти, що, купуючи російські нафту та газ, потраплять під вторинні санкції з усіма наслідками. Потрібно, аби вони цуралися товару з Росії. Це стосується будь-яких галузей агресорки", – наголосив Фурман.

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