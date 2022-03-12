Втрати російської економіки

Економіка країни-агресора, яка вже другий рік була на шляху до зростання, за лічені дні втратила усі позитивні показники через санкції.

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За однією з перших оцінок вже завданої шкоди, поточні прогнози Bloomberg Economics припускають, що виробництво впало приблизно на 2% – це падіння, яке конкурує з річним скороченням під час пандемії у 2020 році.

Прогнози експерти

Таке зниження означає, що понад 30 мільярдів доларів було втрачено з річного ВВП агресора у порівнянні з минулим роком. Попередній прогноз передбачає падіння ВВП Росії за весь рік приблизно на 9% у 2022 році.

Базовий прогноз Bank of America Corp. полягає в тому, що цього року ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе глибше падіння, якщо закупівля енергоносіїв з Росії буде припинена.

Буде ще гірше

При цьому прогнози можуть бути заниженими, адже базуються, зокрема, на вартості акцій, а тривале закриття ринку не дозволяє надати належну оцінку одному з чотирьох складників. Також враховується курс рубля до долара, дохідність євробондів та ціни на нафту.