Про це в ефірі 24 каналу розповіла радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук. Як вона зауважила, усі добре знають, що "Північний потік-2" будували, аби потім використовувати його як зброю.

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Росія підриватиме безпеку України

За словами Заліщук, Україна пережила кілька газових воєн. Під час цього Росія свідомо використовувала своє монопольне становище для того, щоб "енергетично знекровити" державу чи підірвати її репутацію.

Наприклад, у 2006 році "Газпром" відрізав туркменський газ від транзиту через Україну.

Немає сумніву, що Росія в принципі буде використовувати цю трубу для подальшого підривання безпеки України,

– наголосила радниця голови "Нафтогазу".

Зверніть увагу! У Кремлі категорично не погоджуються з позицією Вашингтона та Києва щодо "Північного потоку-2". Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газопровід нібито не становить загрози.

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Заліщук розповіла про загрозу "Північного потоку-2": дивіться відео



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