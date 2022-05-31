Про це 24 каналу розповіла радниця голови Нафтогазу Світлана Заліщук. Вона також додала, що навіть попри те, що деякі країни добровільно відмовлялися від російської нафти, через ажіотаж на ринку – Росія змогла заробляти більше.
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Окупанти заробляли від 500 мільйонів до 1 мільярда доларів в день з тих енергоресурсів, які вони продавали у ЄС, додає радниця Вітренка.
До кінця 2022 року, очікуємо, що 90% всієї нафти Росія продати не зможе. Хочу зауважити, що Росія має певну "захисну подушку", тому ще деякий час, кошти надходитимуть. Проте у середньостроковій перспективі це все ж непідйомний удар для російської економіки,
– зазначає Заліщук.
Завдяки тому, що Європа відмовляється від російської нафти, країна-агресорка буде змушена давати величезні знижки, а отже ті енергоресурси, які вона планує продати у Китай чи Індію – будуть значно дешевшими. І від цього так само дуже сильно постраждає економіка Росії, говорить експертка.
Так само, у Росії не безмежні можливості у зберіганні нафти. До певного моменту трубу ще можна буде використовувати і наповнювати танкери. Але ми знаємо, що величезна кількість танкерів вже навантажені нафтою і росіяни не можуть її продати, адже багато компаній бояться її купувати – навіть китайські,
– додає радниця голови Нафтогазу.
На думку Заліщук, рано чи пізно, Росія буде просто змушена призупинити видобуток нафти. І це буде саме тією точкою неповернення, коли російська нафтовидобувна індустрія зазнає краху.
Якщо ми розуміємо, що до кінця 2022 року, Європа не купує 90% нафти у Росії, то до кінця року на них чекає криза. Щодо фінансового удару, то його наслідки будуть відчутними у 2023 році,
– констатує Світлана Заліщук.
Саме цього ми і прагнемо, адже це та риса, яка кардинально зменшить можливості Росії підтримувати війну проти нас, говорить вона.
Шостий пакет санкцій проти Росії – не фінальний
Сьомий пакет санкцій проти Росії вже на підході. З його допомогою Москві буде важко вести економічні відносити з іноземними партнерами. Проте вони неодноразово говорили про "імпортозаміщєніє" та від'єднання він цивілізованого світу, тому, ймовірно, ЄС допоможе Росії швидше рухатись у тому напрямку. Про це розповів Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента.
Як санкції впливають на Росію – цікаві деталі
- Постачання кнопкових телефонів до Росії у першому кварталі цього року збільшилося на 43% у порівнянні з тим же періодом минулого року. Воно досягло 3,5 мільйона пристроїв. Рітейлери вимушені були збільшити кількість замовлення кнопкових телефонів, щоб не зіткнутися з нестачею товару.
- За оцінками експертів компанії IBA, аби підтримувати свій флот у працездатному стані, "Аерофлоту" через три місяці доведеться почати розбирати частину своїх літаків на запчастини. А через санкції замінити продукцію Boeing та Airbus російськими літаками як мінімум найближчим часом не вдасться.
- Кремль бідкається на дію санкцій Заходу. Міністр транспорту Росії Віталій Савельєв поскаржився, що західні санкції поламали всю логістику в Росії. Зокрема, тепер керівництво змушене шукати нові логістичні коридори.
- Ще варто додати про кризу офісного паперу, засобів гігієни та різноманітних технічних деталей. Проблеми також у індустрії краси та у харчовій сфері: днями російські виробники заявили, що можуть статись перебої у виготовленні кисломолочної продукції.
Як нафтове ембарго "вбиватиме" російську економіку: дивіться відео