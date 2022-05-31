Про це 24 каналу розповіла радниця голови Нафтогазу Світлана Заліщук. Вона також додала, що навіть попри те, що деякі країни добровільно відмовлялися від російської нафти, через ажіотаж на ринку – Росія змогла заробляти більше.

Читайте також У Європарламенті розкритикували компроміс ЄС щодо нафтового ембарго проти Росії

Окупанти заробляли від 500 мільйонів до 1 мільярда доларів в день з тих енергоресурсів, які вони продавали у ЄС, додає радниця Вітренка.

До кінця 2022 року, очікуємо, що 90% всієї нафти Росія продати не зможе. Хочу зауважити, що Росія має певну "захисну подушку", тому ще деякий час, кошти надходитимуть. Проте у середньостроковій перспективі це все ж непідйомний удар для російської економіки,

– зазначає Заліщук.

Завдяки тому, що Європа відмовляється від російської нафти, країна-агресорка буде змушена давати величезні знижки, а отже ті енергоресурси, які вона планує продати у Китай чи Індію – будуть значно дешевшими. І від цього так само дуже сильно постраждає економіка Росії, говорить експертка.

Так само, у Росії не безмежні можливості у зберіганні нафти. До певного моменту трубу ще можна буде використовувати і наповнювати танкери. Але ми знаємо, що величезна кількість танкерів вже навантажені нафтою і росіяни не можуть її продати, адже багато компаній бояться її купувати – навіть китайські,

– додає радниця голови Нафтогазу.

На думку Заліщук, рано чи пізно, Росія буде просто змушена призупинити видобуток нафти. І це буде саме тією точкою неповернення, коли російська нафтовидобувна індустрія зазнає краху.

Якщо ми розуміємо, що до кінця 2022 року, Європа не купує 90% нафти у Росії, то до кінця року на них чекає криза. Щодо фінансового удару, то його наслідки будуть відчутними у 2023 році,

– констатує Світлана Заліщук.

Саме цього ми і прагнемо, адже це та риса, яка кардинально зменшить можливості Росії підтримувати війну проти нас, говорить вона.

Шостий пакет санкцій проти Росії – не фінальний

Сьомий пакет санкцій проти Росії вже на підході. З його допомогою Москві буде важко вести економічні відносити з іноземними партнерами. Проте вони неодноразово говорили про "імпортозаміщєніє" та від'єднання він цивілізованого світу, тому, ймовірно, ЄС допоможе Росії швидше рухатись у тому напрямку. Про це розповів Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента.

Як санкції впливають на Росію – цікаві деталі

Постачання кнопкових телефонів до Росії у першому кварталі цього року збільшилося на 43% у порівнянні з тим же періодом минулого року. Воно досягло 3,5 мільйона пристроїв. Рітейлери вимушені були збільшити кількість замовлення кнопкових телефонів, щоб не зіткнутися з нестачею товару.

За оцінками експертів компанії IBA, аби підтримувати свій флот у працездатному стані, "Аерофлоту" через три місяці доведеться почати розбирати частину своїх літаків на запчастини. А через санкції замінити продукцію Boeing та Airbus російськими літаками як мінімум найближчим часом не вдасться.

Кремль бідкається на дію санкцій Заходу. Міністр транспорту Росії Віталій Савельєв поскаржився, що західні санкції поламали всю логістику в Росії. Зокрема, тепер керівництво змушене шукати нові логістичні коридори.

Ще варто додати про кризу офісного паперу, засобів гігієни та різноманітних технічних деталей. Проблеми також у індустрії краси та у харчовій сфері: днями російські виробники заявили, що можуть статись перебої у виготовленні кисломолочної продукції.

Як нафтове ембарго "вбиватиме" російську економіку: дивіться відео