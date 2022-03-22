Росія вдруге за місяць уникла дефолту, але не ризикнула виплачувати борги в рублях

Міністерство фінансів Росії заявило, що виплатило купон за суверенними єврооблігаціями (євробондами) зі строком погашення у 2029 році в повному обсязі. Виплати відбулись у доларах.

Платіж за євробондами

У мінфіні заявили, що країна-агресорка виплатила купон за суверенними єврооблігаціями на 65,6 мільйона доларів – "в повному обсязі виконав зобов'язання". Транзакція пройшла через JPMorgan Chase & Co.

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"Таким чином, зобов'язання щодо обслуговування державних цінних паперів Російської Федерації виконані Мінфіном Росії у повному обсязі відповідно до емісійної документації випусків єврооблігацій.", – йдеться у повідомленні російського Мінфіну.

Нагадаємо, що формально Росія могла здійснити виплати в рублях, однак у такому разі інвестори трактували б цей крок як технічний дефолт.

Що таке дефолт і у чому його небезпека

За даними Bloomberg , російський валютний борг сягає 150 мільярдів доларів.

Дефолт означає, що країна не може обслуговувати свої борги та виплачувати відсотки. Тож він спричиняє стрімкий ріст інфляції та зниження курсу національної валюти щодо іноземних. З падінням курсу національної валюти зростає вартість імпорту, громадяни біднішають, падає виробництво. Це веде до безробіття, зменшення зарплат.

Як відомо, уряд Росії вже оголошував технічний дефолт і відмову виконувати зобов'язання за своїми облігаціями. Це відбулось 17 серпня 1998 року. Також одночасно з технічним дефолтом було оголошено про відмову від утримання стабільного курсу рубля щодо долара. Це стало початком однієї з найважчих економічних криз в історії Росії.

Зауважимо, що попри те, що у 1998 році російська економіка була тісно пов'язана з українською, все ж Україні удалось уникнути дефолту.

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