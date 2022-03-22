Платіж за євробондами

У мінфіні заявили, що країна-агресорка виплатила купон за суверенними єврооблігаціями на 65,6 мільйона доларів – "в повному обсязі виконав зобов'язання". Транзакція пройшла через JPMorgan Chase & Co.

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"Таким чином, зобов'язання щодо обслуговування державних цінних паперів Російської Федерації виконані Мінфіном Росії у повному обсязі відповідно до емісійної документації випусків єврооблігацій.", – йдеться у повідомленні російського Мінфіну.

Нагадаємо, що формально Росія могла здійснити виплати в рублях, однак у такому разі інвестори трактували б цей крок як технічний дефолт.

Важливо! За даними Bloomberg, російський валютний борг сягає 150 мільярдів доларів.

Що таке дефолт і у чому його небезпека

Дефолт означає, що країна не може обслуговувати свої борги та виплачувати відсотки. Тож він спричиняє стрімкий ріст інфляції та зниження курсу національної валюти щодо іноземних. З падінням курсу національної валюти зростає вартість імпорту, громадяни біднішають, падає виробництво. Це веде до безробіття, зменшення зарплат.

Як відомо, уряд Росії вже оголошував технічний дефолт і відмову виконувати зобов'язання за своїми облігаціями. Це відбулось 17 серпня 1998 року. Також одночасно з технічним дефолтом було оголошено про відмову від утримання стабільного курсу рубля щодо долара. Це стало початком однієї з найважчих економічних криз в історії Росії.

Зауважимо, що попри те, що у 1998 році російська економіка була тісно пов'язана з українською, все ж Україні удалось уникнути дефолту.

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