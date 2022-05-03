Росія уникла дефолту цього разу: коли може бути наступний

У середу, 4 травня, завершується 30-денний пільговий період, коли Росія могла погасити євробонди на суму 650 мільйонів доларів та уникнути дефолту.

Схоже, що країна-агресорка таки здійснила виплати по євробондах у доларах. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

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Як Росія уникла дефолту

Жорсткі санкції, які світ наклав на Росію, не дали їй скористатися своїми міжнародними резервами, щоб розплатитися з боргами. Тож на початку квітня Росія спробувала погасити євробонди на суму 650 мільйонів доларів у рублях. Але це порушує правила, оскільки євробонди номіновані в доларах. Технічно такий крок Росії розцінювався б як технічний дефолт.

Тож за лічені дні до 4 травня, коли очікувався дефолт, Росія таки провела платіж по євробондах. Bloomberg це підтвердив, посилаючись на джерела в міжнародних розрахункових центрах. А три інвестори заявили виданню, що їхні банки отримали виплати.

Той факт, що Росія намагається здійснювати платежі в доларах США, свідчить про те, що вона хоче уникнути дефолту,

– заявив Саймон Вейвер з Morgan Stanley.

США це дозволили

Щоб розплатитися з боргами, Росія використала свої внутрішні резерви. Сполучені Штати мали можливість заблокувати проведення платежу, але дозволили це зробити, щоб країна-агресорка виснажила внутрішні резерви. Все тому, що саме з них Росія фінансує війну проти України.

Дозвіл США на проведення платежів власникам російських євробондів завершується 25 травня. Тоді Сполучені Штати постануть перед вибором:

продовжити дозвіл і таким чином виснажувати внутрішні резерви Росії;

не продовжувати, що виллється у російський дефолт, від якого країна-агресорка буде відмиватися десятиліттями.

Коли можливий дефолт

Наступна важлива дата – 27 травня. Тоді на Росію чекає чергове погашення євробондів. Якщо вона цього не зробить, тоді дефолт настане 25 червня. Зазначимо, що рано чи пізно дефолт таки наздожене Росію. Адже загалом країна-агресорка має внутрішній борг в іноземній валюті на суму 18,07 мільярда доларів, станом на квітень.

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