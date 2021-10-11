Росія тисне на Європу за допомогою дефіциту газу, – Боррель про електроенергетичну кризу

Боррель розповів ЗМІ, що проблема з якою зіткнулась Європа вимагає скоординованої відповіді ЄС, оскільки є проблемою геополітичного масштабу. Ба більше, дії Росії – частина гри та політичного тиску.

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Росія хоче, щоб відкрився Північний потік-2. Те, що вона використовує цю ситуацію, щоб лити воду на свій млин — це позиція, яка є частиною гри політичного тиску,

– вважає Боррель.

Потреба ЄС у російському газі

Також він зазначив, що в ЄС як і раніше є потреба в російському газі. Навіть більше, ніж було за контрактом. "Ми зіткнулися з надзвичайною ситуацією. А проблема газопостачання має геополітичний вимір", – відзначив Боррель.

Фінансові спекуляції на ціноутворенні газу

Постачальники газу встановлюють ціни на енергоносії в Європі. Боррель відмітив, що у постачальників дуже сильна позиція, тож варто говорити про фінансові спекуляції, а не просто про проблему дисбалансу між попитом та пропозицією.

Необхідно знизити рівень ціни на газ як фактора, що живить спекуляції. Для цього необхідно вжити регуляційні заходи. Звичайно, уряди кількох країн піднімуть ці питання. І комісія обов'язково їх врахує,

– поділився Боррель.

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