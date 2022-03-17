Росія стверджує, що таки погасила євробонди на 117 мільйонів доларів

Міністерство фінансів Росії повідомило, що перевело 117 мільйонів доларів по облігаціях у Citibank в Лондоні. Відповідно неминучий дефолт відтермінувався.

Росія мала час до кінця робочого дня 16 березня, щоб погасити євробонди. У Мінфіні заявили, що це зробили ще 14 березня, а тепер платіжне поручення виконане. Щоправда, платіж ще не зарахований – тож технічно Росія ще не сплатила борги.

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Щобільше, невідомо у якій валюті Росія сплатила борги. Якщо у рублях, як там заявляли раніше, то інвестори трактуватимуть цей крок як технічний дефолт.

Дефолт Росії неминучий

Майже всі рейтингові агенства прогнозують, що дефолт для Росії – неминучий. Питання лише – коли саме. Припускали, що це може статися 15 квітня, якщо Росія не розплатиться з боргами 16 березня (адже ще є 30-денний пільговий період).

Якщо платіж таки пройде і пройде у доларах, то це ще далеко не щасливий кінець для Росії. За даними Bloomberg, російський валютний борг сягає 150 мільярдів доларів. Тож сума в 117 мільйонів доларів, на яку Росія спромоглася знайти гроші, лише початок.

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