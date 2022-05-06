Росія скоротить видобуток нафти на 20% через нафтове ембарго від ЄС, – аналітик

Євросоюз вже майже готовий ввести ембарго на російську нафту. Через це Росія буде змушена скоротити видобуток нафти щонайменше на 20% протягом 1 – 2 років.

Відповідний прогноз зробив Метт Сміт, провідний нафтовий аналітик Kpler. На його думку, Росію не врятує навіть Китай. І з 10 мільйонів барелів на добу видобуток може впасти на 20%.

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Оскільки європейська залежність падає, важко побачити сценарій, коли російський видобуток не впаде істотно,

– сказав Сміт.

Чим Росія замінить європейський ринок

Росія зараз досліджує альтернативні ринки та вже експортує більше нафти до Азії, особливо до Індії .

. Також зросла кількість вантажів, що прямують до сховищ у Південній Африці .

. Основним ринком, який замінить європейський, вважається Китай. Проте на фоні поновлення жорстких карантинів через спалахи COVID-19 попит там невеликий.

За словами Сміта, Китай – це велика надія для Росії. Проте важко уявити сценарій, за якого він зможе повністю замінити те, що Росія втратить через ембарго ЄС.

Нищівні наслідки для Росії

Важливо, що скорочення видобутку не буде тимчасовим поки Росія не зможе знайти інші ринки. Таке суттєво скорочення вплине на здатність Росії видобувати нафту у майбутньому.

Екстремальний клімат у нафтовидобувних регіонах, як-от Сибір, може пошкодити нафтові резервуари та родовища, якщо вони їх не використовуватимуть протягом тривалого періоду.

"Зменшення виробництва – це справді найгірший сценарій через невизначеність потенційної шкоди, яку це може завдати", – сказав Сміт.

Що відомо про нафтове ембарго

Незабаром Євросоюз може прийняти 6 пакет санкцій проти Росії, який включатиме поступову відмову країн ЄС від російської нафти протягом 6 місяців та від нафтопродуктів до кінця 2022 року.

Поки що у Європі немає консенсусу. Угорщина та Словаччина проти цього рішення через свою залежність.

Тож нафтове ембарго може мати винятки для цих двох країн.

США ввели нафтове ембарго ще місяць тому, а Японія сказала, що не готова негайно послідувати прикладу ЄС в цьому випадку.

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