Росія штучно обмежує постачання газу до Європи

Росія продовжує використовувати енергетичну залежність Європи для шантажу. Так, країна-агресорка обмежує постачання газу.

Про це заявив директор Оператора ГТС Сергій Макогон. Російський "Газпром" не використовує оплачені потужності через українську станцію "Суджа".

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Продовжується штучне обмеження постачання газу до ЄС,

– заявив Макогон.



Обсяг транзиту через Україну впав / Скріншот

Європа отримує менше газу

Нещодавно Україна була змушена припинити транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію "Новопсков". Вони розташовані на тимчасово окупованій території, і російські військові втручалися в роботу. Через ці станції України проходила третина транзиту російського газу, що йде нашою територією до Європи.

Росія запровадила санкції проти польських власників ділянок газопроводу "Ямал – Європа". Тепер Росія не здійснює транзит газу цим газопроводом через Польщу.

Росія відключає країни від газу

До речі, Польщу, а також Болгарію, Росія ще раніше відключила від газу через те, що ті відмовилися проводити платежі у рублях, як того вимагала країна-агресорка. Єврокомісія заборонила європейським компаніям платити рублями, але не передбачила покарання за порушення заборони. Тож деякі компанії все ж піддалися шантажу Росії.

Тепер відключення від газу очікує Фінляндія через свій чіткий намір вступити у НАТО. Країна очікує припинення постачання вже 20 – 21 травня.

Чи чекати газового ембарго

Попри те, що Росія дозволяє собі шантажувати Європу, там поки що не збираються відмовлятися від її газу. вже кілька тижнів країни ЄС намагаються узгодити нафтове ембарго, яке блокує Угорщина.



Як залежність ЄС фінансує Росію / Інфографіка 24 каналу

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