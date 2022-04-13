Росія рекордно збільшила експорт нафти, попри санкції

У перший повний тиждень квітня поставки російської нафти морем сягнули майже 4 мільйонів барелів на день. Це найвищий показник з початку року.

Поставки зросли майже на чверть всього за тиждень. Так само рекордно зросла сума експортного мита, яку отримав Кремль, – до 230 мільйонів доларів за тиждень з 2 по 8 квітня.

Важливо Найбільший у світі нафтотрейдер Vitol відмовляється від російської нафти

Чи діють санкції

Європейські нафтові компанії, такі як Shell Plc і TotalEnergies SE, заявили, що припинять закупівлю російської нафти через війну в Україні.

США припинили купувати всю російську нафту.

Велика Британія до кінця року також відмовиться від нафти з країни агресорки.

Хоч в Євросоюзі ще немає консенсусу, деякі країни вже активно працюють над негайним зменшенням імпорту нафти з Росії.

Це вже дало певний результат. За дослідженням Bloomberg, відстані, на які Росія відправляє свої танкери, суттєво зросли, щоб знайти клієнтів. Тепер країна-агресорка переорієнтовується на Азію – в основному Китай та Індію, – яка охоче купує нафту з великою знижкою:

Наприклад, танкер Aframax вперше за 2 роки здійснює рейс із Балтики до азійської країни.

Ще довший рейс здійснює танкер Suezmax Matala, який прямує з Мурманська, північного узбережжя Росії, до Парадіпа, східного узбережжя Індії. Очікується, що ця подорож триватиме понад місяць.

До теми Росія різко скоротила видобуток нафти через санкції, – Reuters

Старі ринки зникають

До війни Росія була другим за величиною експортером нафти у світі після Саудівської Аравії, щодня поставляючи майже 5 мільйонів барелів сирої нафти: 40% поставлялися нафтопроводами до Європи та Китаю, а 60% – танкерами.

Традиційні ринки Північно-Західної Європи для російського експорту Балтійського моря швидко зникають, оскільки покупці самостійно санкціонують московську нафту. Половина суден, які завантажувалися в північно-західних російських портах тепер або прямують до Азії, або не показують кінцеві пункти призначення.

А ті, що прямують з Росії у Середземне море, насправді перевантажують нафту на гігантські міжконтинентальні супертанкери для відправлення в Азію. Проте все ще величезна кількість танкерів прямують до європейських країн.

Лише за перші 40 днів війни ЄС заплатив Росії за енергоносії 37 мільярдів євро. Українські дипломати наполягають, що поки Європа продовжуватиме платити за російську нафту, доти триватиме війна. Наразі питання нафтового ембарго обговорюють у рамках шостого пакету санкцій проти Росії, але, схоже, консенсусу поки що немає.

До теми – Експерт розповів, чи може Європа відмовитись від енергетики Росії: дивіться відео