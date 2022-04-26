Росія пробуває продавати нафту за рублі, але ніхто не купує
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Росія намагається всіляко обійти санкції Заходу, але не дуже виходить. Так, ідею платити за газ і нафту в рублях на практиці ніхто не підтримав.
Минулого тижня "Роснефть" виставила тендер на 6,5 мільйона тонн нафти з вимогою 100% передоплати в рублях. Але, за даними Reuters, досі не знайшлося охочих.
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Росія намагається просувати оплату енергоресурсів у рублях, але виходить погано,
– заявив Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента.
Єрмак наголосив, що цей тендер мав пропагандистську мету – оголосити вимогу про оплату нафти в рублях для ринку.
Оплата за газ у рублях
- Раніше Росія заявила, що "недружні" до неї країни повинні платити за російський газ рублями.
- Але ЄС, а також G7 відмовилися від цього.
- Водночас Угорщина заявила, що готова платити в рублях.
- Після цього Єврокомісія направила країнам-членам ЄС листа про те, що оплата газу в рублях є порушенням санкцій ЄС.
Послідовна позиція демократичних країн у питаннях енергоресурсів – дуже важлива. Не має бути жодних поступок рф, зокрема у санкційній політиці,
– наголосив Єрмак.
Нагадаємо, що Європа є залежною від російського газу – 40% постачання йде з країни-агресорки. Проте багато країн ЄС серйозно налаштовані на пошуки альтернативних джерел і вже над цим працюють.
Скільки ЄС платить за російський газ / Інфографіка 24 каналу
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