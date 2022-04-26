Минулого тижня "Роснефть" виставила тендер на 6,5 мільйона тонн нафти з вимогою 100% передоплати в рублях. Але, за даними Reuters, досі не знайшлося охочих.

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Росія намагається просувати оплату енергоресурсів у рублях, але виходить погано,

– заявив Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента.

Єрмак наголосив, що цей тендер мав пропагандистську мету – оголосити вимогу про оплату нафти в рублях для ринку.

Оплата за газ у рублях

Раніше Росія заявила, що "недружні" до неї країни повинні платити за російський газ рублями.

Але ЄС, а також G7 відмовилися від цього.

Водночас Угорщина заявила, що готова платити в рублях.

Після цього Єврокомісія направила країнам-членам ЄС листа про те, що оплата газу в рублях є порушенням санкцій ЄС.

Послідовна позиція демократичних країн у питаннях енергоресурсів – дуже важлива. Не має бути жодних поступок рф, зокрема у санкційній політиці,

– наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що Європа є залежною від російського газу – 40% постачання йде з країни-агресорки. Проте багато країн ЄС серйозно налаштовані на пошуки альтернативних джерел і вже над цим працюють.



Скільки ЄС платить за російський газ / Інфографіка 24 каналу

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