Росія призупинила транзит нафти з Казахстану до Європи

Росія вирішила призупинила транзит казахської нафти до Європи. Таке рішення держава-агресорка схвалила одразу після того, як влада Казахстану заявила про зближення з Євросоюзом.

Росіяни посилаються на "порушення у роботі" на об'єкті

Морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму закрили на 30 діб. Рішення схвалив Приморський районний суд Новоросійська.

До теми Територіальна цілісність має переважати, – Токаєв про заяву щодо невизнання бойовиків на Донбасі

Мовляв, Роскомнагляд виявив порушення під час оцінки технічного стану небезпечних виробничих об'єктів та аналізу дотримання екологічних вимог під час експлуатації. Тепер КТК має усунути ці "порушення". До речі, консорціум планує оскаржити рішення.

Зауважимо, що КТК – це основний маршрут для експорту казахської нафти. Адже Казахстан, маючи великі запаси нафти, має вихід лише до одного моря – Каспійського. Тому країна змушена експортувати нафту з Казахстану через термінал у Новоросійську.

Між Казахстаном та Росією виникли суперечності

У червні у присутності Володимира Путіна президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнати незалежність квазіреспублік проросійських бойовиків на Донбасі. Це сталося під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Тоді ж Токаєві не захотів прийняти російський орден імені Олександра Невського, який йому вручала російська влада. Це рішення політик пояснив тим, що до завершення своєї каденції не буде приймати закордонні нагороди. Тому перед тим Токаєв відмовився від найвищого киргизького ордена "Манас" першого ступеня.

4 липня казахський лідер дав нового "ляпаса" Кремлю. Зокрема, президент повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Токаєв наголосив на важливості виконання домовленостей, які сторони досягли у 2021 році.

Президент наголосив, що саме Євросоюз, а не Росія, є найбільшим торговим партнером Казахстану. То ж Казахстан хоче рухатися далі та розвивати нові стійкі зв'язки з ЄС.

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