Росія припинила поставку газу до Фінляндії: та відмовлялася платити у рублях

Російський "Газпром" 21 травня припинив експорт газу до Фінляндії. Все через відмову країни в оплаті газу в рублях.

Так, Росія вимагає від європейських країн оплачувати поставки газу в рублях через санкції. Фінляндія відмовляється це робити.

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Тому фінський держоператор Gasum повідомив, що імпорт газу через пункт входу Іматра припинено. У "Газпромі" теж заявили, що потоки будуть скорочені, бо Gasum, мовляв, не дотримувався нових російських правил.

Фінляндія була готова до такого кроку

Відсьогодні, під час майбутнього літнього сезону, Gasum буде постачати природний газ своїм клієнтам з інших джерел через трубопровід Balticconnector. Він з'єднує Фінляндію з газовою мережею сусідньої Естонії.

До слова, більшість газу, що використовує Фінляндія, надходить з Росії, але на газ припадає лише близько 5% її річного споживання енергії. Тому в країні заявили, що готові до припинення російських потоків.

Що цьому передувало

Через повномасштабний напад Росії на Україну Європейський Союз застосував санкції проти агресора. Вони передбачають заборону платити за російський газ в рублях.

Росія ж вимагає таку оплату. Євросоюз та G7 відмовили країні, оскільки цього не передбачають вже наявні контракти і такі розрахунки б порушували санкції.

Після цього Росія почала шантажувати та зупинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Bloomberg пише, що 4 європейські компанії таки заплатили за російський газ рублями.

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