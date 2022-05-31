Про це заявили в "Газпромі". Російський монополіст повністю зупинив постачання газу нідерландській компанії GasTerra B.V, оскільки до 30 травня не отримав платіж за постачання газу у квітні.

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Нідерланди були готові

Нідерландська GasTerra має контракт з "Газпромом" до 1 жовтня 2022 року. По ньому ще мали поставити 2 мільярди кубометрів газу. Але GasTerra передбачила відключення і почала завчасно купувати ресурс в інших постачальників.

GasTerra відмовилися платити у рублях, тому що:

по-перше, це порушує санкції ЄС проти Росії;

по-друге, це фінансово ризиковий крок, адже рахунок у рублях мав би бути відкритий у Росії, а відтак і повністю контролюватися країною-агресоркою, якій не можна довіряти.

У компанії додали, що вимагали "Газпром" поважати чинні умови контракту, а не вигадувати нові. Але ці звернення російська сторона проігнорувала.

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Нагадаємо, що з 1 квітня Росія вимагала, щоб їй платили за газ рублями. При цьому чинні контракти цього не передбачали – там було чітко прописане євро як валюта.

Низка європейських країн та компаній відмовилися піддаватися російському шантажу і платити за її газ рублями. Так, першими це зробили Польща та Болгарія. І "Газпром" припинив постачати їм газ 26 та 27 квітня відповідно.

Менш ніж через місяць Росія припинила постачати газ Фінляндії – також через відмову від оплати в рублях.

Наприкінці травня Нідерланди та Данія заявили, що теж не платитимуть за російський газ рублями. Першу вже відключили.

Але, на жаль, низка компаній таки піддалася російському шантажу та відкрила рахунки у рублях. До прикладу, такий рахунок має італійська компанія. Також компанії з Німеччини, Франції, Угорщини, Чехії, Словаччини і Словенії продовжують отримувати російський газ. Ймовірно, і вони мають такі рахунки.

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