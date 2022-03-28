Росія погрожує, що не постачатиме газ, якщо Європа не буде платити у рублях

Росія захотіла, щоб Європа платила за газ у рублях. Тепер, коли Європа відмовилася це робити, Росія погрожує припинити постачання газу.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на слова пресекретаря президента Росії Дмитра Пєскова. За його словами, Росія не збирається віддавати газ безплатно.

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Ми не будемо безкоштовно постачати газ, це однозначно. У нашій ситуації займатися європейською благодійністю навряд чи можливо та доцільно,

– сказав Пєсков.

Нагадаємо, що в Росії вирішили приймати оплату за газ у рублях від "недружніх" країн до Росії, тобто таких, які підтримали Україну та наклали санкцію на країну-агресорку.

Відповідне доручення про перерахунок на газ вже віддав Путін. Його мають здійснити до 31 березня. У чинних контрактах замінять валюту оплати, обсяги й інші умови залишать без змін.

Для цього це Росії

По-перше, таким чином Росія сподівається зміцнити вартість рубля, який різко обвалився.

По-друге, "Газпром", як і всі інші російські компанії, зобов'язані продавати 80% валютної виручки.

Європа проти

В Німеччині та Австрії вже заявили, що це є порушенням встановлених умов договору. До списку "недружніх" країн також потрапили й інші великі імпортери російського газу – Італія та Франція. Минулого року ці чотири країни разом закупили в "Газпрому" газу на 43 мільярди доларів.

Європа вже працює над тим, щоб унезалежнити себе від російського газу. Так, Німеччина, яка до війни закуповувала 55% газу від Росії, планує до кінця року зменшити цю частку до 30%, а до середини 2024 року і взагалі відмовитися від російських енергоресурсів. ЄС вважає, що потрібно два роки, щоб позбутися залежності від поставок російського газу

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