Росія не пропускає вугілля з Казахстану до України: чим це загрожує

Росія не дозволила транзит через її територію енергетичного вугілля із Казахстану в Україну. Всі відповідні поставки у листопаді заблоковані.

Технічно блокування відбувається на рівні "Російської залізниці" (РЖД), яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через Росію. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

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Відповідне обмеження накладено лише на енергетичне вугілля, і не стосується поставок коксівного вугілля. Андрій Герус Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП

Нагадаємо, що Росія з 1 листопада й сама припинила експортувати енергетичне вугілля Україні.

Чому Україні необхідне вугілля

Цієї зими українці можуть відчути на собі віялові відключення – почергові або погрупові від'єднання споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему.

Річ у тім, що в Україні не вистачає вугілля, яке потрібне для роботи ТЕС і ТЕЦ. А саме вони є основою для маневрової генерації. Іншими словами саме ТЕС і ТЕЦ дозволяють забезпечувати підвищений попит на електроенергію вранці та ввечері, коли споживання найвище.

Запаси вугілля станом на 1 листопада

Монополістом на ринку теплової енергетики є група ДТЕК, якою володіє олігарх Рінат Ахметов. Водночас компанія займає 23% на загальному ринку електроенергії.

За даними Укренерго, запаси вугілля є надзвичайно низькими – 542,8 тисячі тонн. А мало б бути близько 3 мільйонів тонн. Всього за 5 днів запаси знизилися на 6,9%.

Складності додає підвищена аварійність на енергоблоках теплових електростанцій групи ДТЕК. Через це Україна навіть попросила аварійної допомоги у Білорусі – країна-сусідка поставила нам приблизно 3500 мегават-годин електроенергії 2 листопада. Щоправда, ДТЕК ці звинувачення відкидає.