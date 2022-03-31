Адже зараз він дуже потрібен Росії. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказала речниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

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Росії потрібен наш газогін, – Зеркаль

За її словами, раніше говорили, щойно добудується "ПП-2", то Україна втратить запобіжник, який є в її руках. Росія добудувала газопровід і має альтернативний маршрут.

Вони вже не бояться щось зробити з нашою трубою. Однак варто звернути увагу, що за місяць війни не було пошкодження магістрального трубопроводу,

– наголосила Зеркаль.

Вона пояснила, все, що стосується постачання газу в Європу, для Росії – дуже важливо. "Вони не мають, куди дівати цей газ, тому не можуть пошкодити наш газогін, він їм потрібен", – сказала речниця міністра енергетики.

Зауважимо! Повне інтерв'ю з Оленою Зеркаль ви зможете подивитися на ютубі 24 каналу 31 березня о 12:00.

Прем'єра інтерв'ю з Оленою Зеркаль: дивіться на ютубі 31 березня