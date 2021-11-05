Росія не блокувала постачання вугілля в Україну, але є обмеження, – Міненерго Казахстану

Росія припинила транзит енергетичного вугілля з Казахстану в Україну через свою територію. Казахська сторона відреагувала та пояснила ситуацію.

Обмеження на транзит казахського вугілля через Росію в Україну пов'язані із завантаженістю інфраструктури з російського боку, повідомили у пресслужбі Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану.

Зверніть увагу Це заслуговує найжорсткішого покарання, – Герус про зловживання на ринку електроенергії

Повністю Росія не блокувала постачання вугілля, але є деякі обмеження у зв'язку із завантаженістю інфраструктури з російського боку,

– зазначили у пресслужбі.

Транзит вугілля: що відомо

У четвер, 4 листопада, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив, що Росія не дозволила транзит й усі поставки на листопад через територію Росії заблоковані.

Це стосується лише енергетичного вугілля – коксівне пропускають без проблем.

Герус наголосив, що технічно блокування відбувається на рівні "Російської залізниці" (РЖД), яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через Росію.

Нагадаємо Росія зупиняє з 1 листопада постачання в Україну енергетичного вугілля, – Герус