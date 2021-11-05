Обмеження на транзит казахського вугілля через Росію в Україну пов'язані із завантаженістю інфраструктури з російського боку, повідомили у пресслужбі Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану.
Зверніть увагу Це заслуговує найжорсткішого покарання, – Герус про зловживання на ринку електроенергії
Повністю Росія не блокувала постачання вугілля, але є деякі обмеження у зв'язку із завантаженістю інфраструктури з російського боку,
– зазначили у пресслужбі.
Транзит вугілля: що відомо
- У четвер, 4 листопада, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив, що Росія не дозволила транзит й усі поставки на листопад через територію Росії заблоковані.
- Це стосується лише енергетичного вугілля – коксівне пропускають без проблем.
- Герус наголосив, що технічно блокування відбувається на рівні "Російської залізниці" (РЖД), яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через Росію.
Нагадаємо Росія зупиняє з 1 листопада постачання в Україну енергетичного вугілля, – Герус
Для чого Україні вугілляУкраїнці споживають більше електроенергії вранці, коли збираються на роботу, та ввечері, коли з неї повертаються. Забезпечувати такі пікові стрибки у споживанні може лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС.
Для роботи ТЕС і ТЕЦ необхідне вугілля. А його в Україні надзвичайно мало. До зими необхідно було підготувати 3 мільйони тонн вугілля, а станом на 1 листопада було всього 542,8 тисячі тонн.
Якщо в Україні не розв'яжуть проблему із постачанням енергетичного вугілля чи імпорту електроенергії, то ми зможемо відчувати віялові відключення – почергові або погрупові від'єднання споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему.