Росія наростила транзит газу Україною, але качає менше, ніж за контрактом

Російська компанія "Газпром" таки наростила транзит газу через українську газотранспортну систему до жовтневих рівнів. Однак обсяги все ще залишаються нижчими за законтрактовані.

9 листопада російський монополіст заявив, що цього місяця планує закачати газ у 5 своїх підземних сховищ у Європі. Відповідне доручення компанія отримала наприкінці жовтня.

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За словами голови "Газпрому" Олексія Міллера, обсяги та шляхи транспортування газу вже визначені.

Який обсяг транзиту газу здійснює "Газпром"

Напередодні голова Оператора ГТС Сергій Макогон повідомив, що транзит "Газпрому" на 5 листопада становив 88 мільйонів кубометрів на день, замість законтарктованих 109 мільйонів кубометрів. Прокачка до Словаччини становить 83 мільйонів кубометрів. Водночас з 1 листопада російська компанія значно скоротила транзит через Україну – до 57 мільйонів кубометрів на добу.

Bloomberg з посиланням на дані Оператора ГТС також повідомив, що "Газпром" забронював додаткові 10 мільйонів кубометрів потужностей на кордоні зі Словаччиною. Крім того, зазначає видання, "Газпром" на вихідних 6 – 7 листопада закачав невеликий обсяг газу у німецькі сховища.

"Газпром" шантажує Європу

"Газпром" обіцяв з 8 листопада наростити поставки газу в Європу, проте не зробив цього – ціни повернулися до 990 доларів за тисячу кубів.

Попри заяви щодо збільшення поставок газу до країн Євросоюзу Росія продовжує зменшувати транзит газу через українську газотранспортну систему. У такий спосіб Кремль сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".

Енергетичну кризу в ЄС: головне

Протягом жовтня ціни на газ у Європі стрімко росли. 28 вересня вартість склала понад 1000 доларів за тисячу кубометрів газу, а 4 жовтня – 1200 доларів.

28 жовтня ціна газу опустилася нижче, ніж 900 доларів за 1 тисячу кубічних метрів. Це найнижча ціна на газові ф'ючерси з 24 вересня.

Підвищення цін спричинили декілька факторів, зокрема: