Росія намагається приховати вплив санкцій, блокуючи економічні дані

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на державу-агресорку наклали чимало санкцій. І вона намагається продемонструвати, що вони не вплинули на реальний стан економіки.

Як зазначають у The Wall Street Journal, Росія більше не публікує не лише відомості про державний борг. Уникає вона також даних про торговельну статистику. Країна-агресорка ще й обмежила обсяг іншої фінансової інформації.

Читайте також ЄС розробляє 3 варіанти обмежень на російську нафту, – Bloomberg

Нема даних – нема проблем

У Росії діють за простим принципом: якщо про проблему не говорити, то її немає. Але реальність значно жорстокіша. Хоч країна-агресорка намагається приховати наслідки санкцій проти неї, але деякі з них уже настільки очевидні, що робити це стає щодня складніше.

Про те, що російська економіка переживає непрості часи свідчить також те, що держава перестала публікувати інші відомості. Зокрема про державний борг, імпорт і експорт. Залишаються загадкою дані про видобуток країною нафти. Що ж стосується даних про фінансові операції, які банкам необхідно було публікувати на регулярній основі, то їхній обсяг Центробанк турботливо обмежив.

Заборона обміну даними з іноземними державами

У Росії на цьому вирішили не обмежуватися. Уже готується законопроєкт, який передбачає заборону кредиторам надавати й отримувати дані з іноземних держав. Це ще один крок, який використовує країна-агресорка, щоб показати, що санкції на неї ніяк не вплинули.

Без даних готувати нові пакети санкцій складніше

Так, обмеження або повна відсутність фінансових даних ускладнюють підготовку нових пакетів санкцій. Адже Вашингтон і Брюссель банально не знатиме, який вплив обмеження мають на країну-агресорку та по яких цілях "бити" наступного разу.

Вони намагаються приховати економічну картину. У нас є заборони на російські ЗМІ, тепер те ж саме стосується доступу до статистики. Залізна завіса підіймається з обох сторін,

– сказала заступниця головного економіста Інституту міжнародних фінансів Росії Еліна Рибакова.

Водночас економісти прогнозують Росії глибоку рецесію, яка йтиме в парі з різкою інфляцією. Не варто забувати про сотні тисяч втрачених робочих місць, пов'язаних із виходом західних компаній з країни-агресорки.

Тим часом Росія поширює фейки про "голодуючу Литву", аби відволікти своїх громадян від кризи

Низку даних Росія публікує, але з обмеженнями

Також в Росії вирішили обмежувати дані про видобуток і експорт нафти. Що ж стосується відомостей про інфляцію, ВВП та інші економічні показники, то ці релізи публікують. Правда, у скороченому форматі.

А у вівторок, 19 квітня, Центробанк Росії перестав публікувати платежі за зовнішнім боргом. Тут усе логічно, адже виплата цих коштів змушує країну-агресорку буквально балансувати на межі дефолту, якщо говорити про її міжнародні облігації. Зазначимо, що деякі платежі у доларах США Росія здійснювати не може. Це пов'язано з тим, що більшість її золото-валютних резервів потрапили під санкції.

S&P Global цього місяця оголосила Росії дефолт за кредитним рейтингом зовнішнього боргу. Це сталося після того, як країна-агресорка намагалася здійснити виплату інвесторам за доларовими облігаціями у російських рублях.

Варте уваги – Експерт наголосив, що на Росію очікує справжня катастрофа: дивіться відео