Росія наближається до суверенного дефолту – The Wall Street Journal

Кремль не виконав своїх зобовʼязань з обслуговування держборгу Росії. Якщо Росія не виплатить потрібну суму до 4 травня, вона формально опиниться у стані дефолту.

Американські регулятори ринку облігацій, які наглядають за ринком кредитно-дефолтних свопів, повідомляють, що Росія не виконала свої договірні зобов'язання перед іноземними кредиторами. Кремль запропонував кредиторам відсоткові виплати за доларовими облігаціями в рублях.

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Міністерство фінансів Росії заявляє, що воно виконало зобовʼязання, спробувавши виплатити відсотки за боргами в рублях. Росія здійснила виплати власникам облігацій в рублях 6 квітня після того, як США заборонили Росії використовувати американські банки для направляння платежів за її облігаціями, номінованими в доларах.

Міністерство фінансів Росії заявило, що намагалося перерахувати доларові процентні виплати власникам облігацій через JPMorgan Chase & Co., але банк відмовився обробити близько 649 мільйонів доларів США, оскільки казначейство США не дало схвалення. Ці гроші перебувають на заморожених через санкції рахунках Центрального банку Росії.

Якщо Росія не виплатить цю суму до 4 травня, часу закінчення так званого пільгового періоду, вона формально опиниться у стані дефолту. Інвестори оцінюють таку ймовірність у 93%.

Загалом сума боргу, яку Кремль відмовляється обслуговувати, становить 6 мільярдів доларів.