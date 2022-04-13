Росія може залишитися без акумуляторів: Аргентина та Чилі призупинили постачання літієвої руди

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Росія може залишитися без акумуляторів. Це пов’язано з тим, що Аргентина та Чилі призупинили постачання до країни-агресора літієвої руди.

Ускладнює ситуацію те, що в Росії відсутній видобуток літієвої сировини, а зараз постачання можливі лише з Болівії.

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Літій критично необхідний для технологічного розвитку багатьох галузей – автопрому і виробництва акумуляторів, авіабудування, металургії та інших,

– зазначив Єрмак.

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Інформацію про те, що Аргентина та Чилі призупинили постачання в Росію літієвої руди підтвердив у РФ заступник директора департаменту металургії та матеріалів Мінпромторгу Владислав Демидов.

По літію проблема вже гігантська, тому що у випадку, якщо буде відмова у постачанні сировини з Болівії, то, на жаль, літієвої сировини нам брати ніде,

– сказав російський чиновник.

Демидов також запропонував прискорити оформлення ліцензій на роботу компаній, здатних видобувати літій на території Росії.

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