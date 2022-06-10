Переміщення російських компаній до Туреччини дві країни обговорювали останні 48 днів. Це стосується і "Газпрому".

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Росія може перевезти офіси компаній до Туреччини

Мовиться про уникнення санкцій понад 40 компаніями Росії. Процес релокації, за даними ЗМІ, почнеться у липні.

За отриманою мною інформацією, 43 російські компанії та олігархи, включно з "Газпромом", перенесуть свої штаб-квартири з Європи до Стамбула. Цей процес, як очікується, почнеться в липні,

– зазначає журналіст Четінер Четін.

Журналіст додав, що російська делегація приїхала в Туреччину обговорити умови перенесення офісів перед візитом глави свого МЗС Сергія Лаврова.

Кулеба про візит Лаврова до Туреччини

Очільник українського МЗС заявив, що візит Лаврова до Туреччини напряму не пов'язаний із "зерновим" питанням. Це буде загальна двостороння зустріч, де обговорюватимуть різні теми.

З огляду на це, представників України на зустрічі не буде.

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