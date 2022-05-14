З початку повномасштабного військового вторгнення Росії до України 24 лютого, ворог зруйнував Кременчуцький нафтопереробний завод та 27 нафтобаз на території України. Такі дані на засіданні Кабінету Міністрів України озвучила міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє 24 канал.

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Такі дії ворога змусили українську владу шукати шляхи перебудови ланцюгів постачання палива.

"Постачання палива – це друге найбільш важливе питання для нашої держави після постачання зброї. Кабмін робить все можливе, щоб імпортувати достатню кількість пального, щоб забезпечити і армію, і промисловість, і громадян пальним", – запевнила Юлія Свириденко.

За її словами, Кременчуцький нафтопереробний завод та інші потужності в Україні забезпечували до війни лише 18% від того, що споживали. Ще 80% нафтопродуктів, які споживала Україна, було забезпечено за рахунок імпорту. З початку війни владі довелося змінювати логістичні ланцюги постачання палива.

Як пальне потрапляло до України

Юлія Свириденко розповіла, що головними шляхами, які пальне потрапляло до України, були:

залізничний транспорт,

автошляхи,

морські порти,

трубопровід.

Якщо говорити про залізничний транспорт, то це широка колія, яка використовується в Україні. А також в Білорусі, Росії та Молдові. Зважаючи, що з перших двох країн ми більше нічого не імпортуємо, то можливість постачання нафтопродуктів з території тієї з Білорусі відпала. Натомість європейські країни використовують вузьку колію.

Зараз України майже не може імпортувати нафтопродукти через морські порти, які заблоковані російською армією.

"97% імпорту, логістичні канали, вони переорієнтовані – повністю змінилися з початку воєнних дій", – відзначила міністерка економіки.

Як Україна бореться з дефіцитом

Після того, як Росія розпочала війну, завдаючи удару по постачанню нафтопродуктів, українська влада почала шукати шляхи вирішення проблеми дефіциту. Для цього були проведені перемовини з головними постачальниками ЄС. Головна проблема – вони не були готові до різкого зростання споживання через вихід на український ринок.

Також важливо було вирішити питання щодо перетину кордону автоцистернами. Є домовленість про створення окремої "зеленої смуги" на кордоні з Польщею, завдяки якій мали б подолати питання щодо затримок з постачанням. А на самому кордоні здійснювати позачергове оформлення таких вантажів.

В Мінекономіки очікують, шо такі кроки призведуть до значного зростання кількості палива, яке постачається автомобільним транспортом. Якщо в березні Україна отримала 5 тисяч тонн пального в такий спосіб, то на кінець травня очікується щонайменше 85 тисяч тонн пального.

Ще більше пального буде змога отримати через постачання залізничним транспортом. Як було вказано вище, в Україні використовується широка залізнична колія, у той час як в Європі – вузька. Тож в Мінекономіки активно взялися за розвиток інфраструктурної мережі – пунктів перевантаження з вузької колії на широку. Це дозволить в п'ять разів збільшити постачання нафтопродуктів. Якщо в березні таким чином завозили 35 тисяч тонн, то в травні очікується 180 тисяч тонн.

Ще 50 тисяч тонн пального Україна очікує отримати завдяки реверсу з Угорщини.

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Скільки Україні треба палива

Середньодобове споживання палива в Україні становить близько 13 тисяч тонн. Загалом за місяць в Україні використовують щонайменше 300 тисяч тонн дизелю та 120 тисяч тонн бензину. Такі дані наводить Юлія Свириденко.

Україні вдалося збільшити добове постачання нафтопродуктів з 4 тисяч тонн до 11 – 12 тисяч тонн. Але поки цього недостатньо для того, щоб черги з автомобілів на заправках зникли. Як відзначила міністерка, в Україні поки є запасів бензину на 5 днів, а дизелю – на три. Натомість для безперебійної роботи АЗС таких запасів має бути на 15 днів щонайменше.