Росія суттєво доповнила список заборонених українських продуктів: чим саме

Російський уряд доповнив список продуктів, яку заборонено постачати на територію Росії. Тепер Путін не хоче бачити на столах росіян, наприклад, українське морозиво та мінеральну воду.

Урядова постанова датована 28 червня 2021. Але сам список створений роками раніше – на основі указу президента Росії Володимира Путіна про застосування "спеціальних економічних заходів" через "недружні заходи України".

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Путін не хоче бачити українські продукти в Росії: які саме

У списку забороненого або частково забороненого імпорту з України в Росію тепер будуть:

Морозиво й інші види харчового льоду.

Мінеральна вода.

Газовані води з цукром або іншими підсолоджувачами.

Готові супи та бульйони та заготовки для їх приготування.

Ячмінь.

Пальмова олія.

Готові або консервовані м'ясні продукти та субпродукти.

Готові або консервовані ракоподібні.

Незнежирена какао-паста.

Макаронні вироби.

Попкорн.

Продукти на кшталт мюслів на основі зернових пластівців.

Томатний кетчуп та інші томатні соуси.

Майонез.

Продукти для приготування соусів.

Екстракти та соки з м'яса, риби, ракоподібних тощо.

Готова або консервована риба й ікра .

Консервовані овочі, фрукти й горіхи.

Джеми, желе, мармелад, пюре, соки.

Кондитерські вироби з цукру без вмісту какао.

Шоколад та інші продукти з вмістом какао.

Хліб та кондитерські вироби з борошна.

Вино, етиловий спирт, спиртові настоянки тощо.

Заборона також зачепила і неїстівні продукти:

Корм для тварин (здебільшого мовиться про велику рогату худобу).

Деякі види лісоматеріалів і пакувальної тари.

Деякі види машин і устаткування для сільського господарства і переробної промисловості.

пшеницю, пиво, соняшникову олію та інші продукти заборонено ввозити в Росію з України ще з 2018. А з 2016 не можна ввозити м'ясо, м'ясні продукти, молоко і молочні продукти, рибу, овочі, фрукти й сіль.

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