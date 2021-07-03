Урядова постанова датована 28 червня 2021. Але сам список створений роками раніше – на основі указу президента Росії Володимира Путіна про застосування "спеціальних економічних заходів" через "недружні заходи України".

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Путін не хоче бачити українські продукти в Росії: які саме

У списку забороненого або частково забороненого імпорту з України в Росію тепер будуть:

  • Морозиво й інші види харчового льоду.
  • Мінеральна вода.
  • Газовані води з цукром або іншими підсолоджувачами.
  • Готові супи та бульйони та заготовки для їх приготування.
  • Ячмінь.
  • Пальмова олія.
  • Готові або консервовані м'ясні продукти та субпродукти.
  • Готові або консервовані ракоподібні.
  • Незнежирена какао-паста.
  • Макаронні вироби.
  • Попкорн.
  • Продукти на кшталт мюслів на основі зернових пластівців.
  • Томатний кетчуп та інші томатні соуси.
  • Майонез.
  • Продукти для приготування соусів.
  • Екстракти та соки з м'яса, риби, ракоподібних тощо.
  • Готова або консервована риба й ікра .
  • Консервовані овочі, фрукти й горіхи.
  • Джеми, желе, мармелад, пюре, соки.
  • Кондитерські вироби з цукру без вмісту какао.
  • Шоколад та інші продукти з вмістом какао.
  • Хліб та кондитерські вироби з борошна.
  • Вино, етиловий спирт, спиртові настоянки тощо.

Заборона також зачепила і неїстівні продукти:

  • Корм для тварин (здебільшого мовиться про велику рогату худобу).
  • Деякі види лісоматеріалів і пакувальної тари.
  • Деякі види машин і устаткування для сільського господарства і переробної промисловості.

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