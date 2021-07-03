Урядова постанова датована 28 червня 2021. Але сам список створений роками раніше – на основі указу президента Росії Володимира Путіна про застосування "спеціальних економічних заходів" через "недружні заходи України".

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У списку забороненого або частково забороненого імпорту з України в Росію тепер будуть:

Морозиво й інші види харчового льоду.

Мінеральна вода.

Газовані води з цукром або іншими підсолоджувачами.

Готові супи та бульйони та заготовки для їх приготування.

Ячмінь.

Пальмова олія.

Готові або консервовані м'ясні продукти та субпродукти.

Готові або консервовані ракоподібні.

Незнежирена какао-паста.

Макаронні вироби.

Попкорн.

Продукти на кшталт мюслів на основі зернових пластівців.

Томатний кетчуп та інші томатні соуси.

Майонез.

Продукти для приготування соусів.

Екстракти та соки з м'яса, риби, ракоподібних тощо.

Готова або консервована риба й ікра .

Консервовані овочі, фрукти й горіхи.

Джеми, желе, мармелад, пюре, соки.

Кондитерські вироби з цукру без вмісту какао.

Шоколад та інші продукти з вмістом какао.

Хліб та кондитерські вироби з борошна.

Вино, етиловий спирт, спиртові настоянки тощо.

Заборона також зачепила і неїстівні продукти:

Корм для тварин (здебільшого мовиться про велику рогату худобу).

Деякі види лісоматеріалів і пакувальної тари.

Деякі види машин і устаткування для сільського господарства і переробної промисловості.

Нагадаємо: пшеницю, пиво, соняшникову олію та інші продукти заборонено ввозити в Росію з України ще з 2018. А з 2016 не можна ввозити м'ясо, м'ясні продукти, молоко і молочні продукти, рибу, овочі, фрукти й сіль.

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