Урядова постанова датована 28 червня 2021. Але сам список створений роками раніше – на основі указу президента Росії Володимира Путіна про застосування "спеціальних економічних заходів" через "недружні заходи України".
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Путін не хоче бачити українські продукти в Росії: які саме
У списку забороненого або частково забороненого імпорту з України в Росію тепер будуть:
- Морозиво й інші види харчового льоду.
- Мінеральна вода.
- Газовані води з цукром або іншими підсолоджувачами.
- Готові супи та бульйони та заготовки для їх приготування.
- Ячмінь.
- Пальмова олія.
- Готові або консервовані м'ясні продукти та субпродукти.
- Готові або консервовані ракоподібні.
- Незнежирена какао-паста.
- Макаронні вироби.
- Попкорн.
- Продукти на кшталт мюслів на основі зернових пластівців.
- Томатний кетчуп та інші томатні соуси.
- Майонез.
- Продукти для приготування соусів.
- Екстракти та соки з м'яса, риби, ракоподібних тощо.
- Готова або консервована риба й ікра .
- Консервовані овочі, фрукти й горіхи.
- Джеми, желе, мармелад, пюре, соки.
- Кондитерські вироби з цукру без вмісту какао.
- Шоколад та інші продукти з вмістом какао.
- Хліб та кондитерські вироби з борошна.
- Вино, етиловий спирт, спиртові настоянки тощо.
Заборона також зачепила і неїстівні продукти:
- Корм для тварин (здебільшого мовиться про велику рогату худобу).
- Деякі види лісоматеріалів і пакувальної тари.
- Деякі види машин і устаткування для сільського господарства і переробної промисловості.
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