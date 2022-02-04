Про це повідомив Путін під час зустрічі з Сі Цзіньпінем у Пекіні перед церемонією відкриття Олімпіади. Згодом "Газпром" і "Роснефть" оголосили про нові угоди з китайською CNPC.

Читайте також Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем: Пекін буцімто підтримав "гарантії безпеки"

Згідно з документом, "Роснефть" поставить до Китаю 100 мільйонів тонн нафти через Казахстан протягом 10 років. З 2005 року до Китаю було відправлено 445 мільйонів тонн нафти.

У газовій галузі зробили крок уперед, я маю на увазі новий контракт на постачання газу до Китаю з Далекого Сходу Росії по 10 мільярдів кубометрів на рік,

– президента країни-агресора.

Передбачається, що після виходу проєкту на повну потужність обсяг постачання російського трубопровідного блакитного палива до Китаю має сягнути 48 мільярдів кубометрів на рік.

Між Росією та Китаєм майже немає зв'язків

Російський економіст Владислав Іноземцев розповів, що окрім торгівлі, Росію і Китай практично нічого не пов'язує.

За його словами, у них немає ні серйозних взаємних інвестицій, ні повітряного транзиту, ні жодних серйозних геополітичних договорів. Також немає угоди про спільну оборону.

Він зауважив, якщо на Росію чи Китай нападає противник, інша країна не повинна допомагати.

ЄС готовий до можливої зупинки постачання Росією газу: дивіться відео