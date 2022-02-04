Про це повідомив Путін під час зустрічі з Сі Цзіньпінем у Пекіні перед церемонією відкриття Олімпіади. Згодом "Газпром" і "Роснефть" оголосили про нові угоди з китайською CNPC.
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Згідно з документом, "Роснефть" поставить до Китаю 100 мільйонів тонн нафти через Казахстан протягом 10 років. З 2005 року до Китаю було відправлено 445 мільйонів тонн нафти.
У газовій галузі зробили крок уперед, я маю на увазі новий контракт на постачання газу до Китаю з Далекого Сходу Росії по 10 мільярдів кубометрів на рік,
– президента країни-агресора.
Передбачається, що після виходу проєкту на повну потужність обсяг постачання російського трубопровідного блакитного палива до Китаю має сягнути 48 мільярдів кубометрів на рік.
Між Росією та Китаєм майже немає зв'язків
- Російський економіст Владислав Іноземцев розповів, що окрім торгівлі, Росію і Китай практично нічого не пов'язує.
- За його словами, у них немає ні серйозних взаємних інвестицій, ні повітряного транзиту, ні жодних серйозних геополітичних договорів. Також немає угоди про спільну оборону.
- Він зауважив, якщо на Росію чи Китай нападає противник, інша країна не повинна допомагати.