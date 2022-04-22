Росія через санкції випаде з шістки економік світу за купівельною спроможністю, – МВФ

Купівельна спроможність Росії знизиться внаслідок санкцій, які на країну наклали по всьому світу. Так, вона по цьому показнику випаде з шістки економік світу, поступившись місцем Індонезії.

За прогнозами МВФ, до 2024 року шостою економікою світу за купівельною спроможністю стане Індонезія. Вона й витіснить Росію, на яку по всьому світу наклали санкції.

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Купівельна спроможність Росії продовжить невпинне падіння

Так, за результатами 2022 року частка російського ВВП у загальносвітовому ВВП скоротиться до 2,72% у порівнянні з 3,07% у 2021 році. До 2024 року мовитиметься вже про 2,52%. Натомість в Індонезії до цього часу глобальний ВВП зросте до 2,61%.

Наразі Росія поступається Китаю, США, Індії, Японії та Німеччині. Але прогнози МВФ і реальний стан речей дуже скоро посунуть її на сьоме місце економік світу.

Так, російська економіка у 2022 році скоротиться на 8,5%, а у 2023-у ще на 2,3%. На це вплинуть жорсткі санкції, а також нафтове ембарго. Крім того, прогнозується суттєвий спад приватних інвестицій і споживання. Це буде пов'язано з фінансовою ізоляцією, а також втратою довіри інвесторів до Росії.

Зауважимо, що в країні-агресорці наразі не озвучували прогнозу щодо рівня ВВП. Водночас Олексій Кудрін, глава Рахункової палати, ще 12 квітня зазначив, що ВВП впаде щонайменше на 10% за результатами поточного року.

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