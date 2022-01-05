Адже Росія блокує його постачання на нашу територію. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Вугілля, попри контракт, немає

За його словами, у "Центроенерго" уклали контракт на 660 тонн казахського вугілля. Однак воно не йде з країни.

На жаль, через відповідні дії Росії відбувається блокування транзиту. Тому вугілля наразі ми не бачимо,

– наголосив Галущенко.

Він зауважив, що інших можливостей отримати це вугілля наразі немає.

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Загалом імпорт відбувається стабільно

Міністр пояснив, що Україна має законтрактовані обсяги вугілля. Імпорт відбувається стабільно.

"Є певне накопичення в самих портах, які відвантажуються на станціях. Є кораблі, які йдуть в Україну за чітким графіком", – сказав Галущенко.

Зауважимо! Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, технічне блокування відбувається на рівні "Російської залізниці". Там відмовляються підтверджувати проїзд вагонів.

Щодо середньої ціни на вугілля, як зауважив міністр, вона вже впала. "Якщо у період високих цін його вартість доходила до 300 доларів за тонну, то середня ціна зараз складає приблизно 140 доларів", – додав він.

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