Адже Росія блокує його постачання на нашу територію. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
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Вугілля, попри контракт, немає
За його словами, у "Центроенерго" уклали контракт на 660 тонн казахського вугілля. Однак воно не йде з країни.
На жаль, через відповідні дії Росії відбувається блокування транзиту. Тому вугілля наразі ми не бачимо,
– наголосив Галущенко.
Він зауважив, що інших можливостей отримати це вугілля наразі немає.
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Загалом імпорт відбувається стабільно
Міністр пояснив, що Україна має законтрактовані обсяги вугілля. Імпорт відбувається стабільно.
"Є певне накопичення в самих портах, які відвантажуються на станціях. Є кораблі, які йдуть в Україну за чітким графіком", – сказав Галущенко.
Щодо середньої ціни на вугілля, як зауважив міністр, вона вже впала. "Якщо у період високих цін його вартість доходила до 300 доларів за тонну, то середня ціна зараз складає приблизно 140 доларів", – додав він.
Що цьому передувало
- З 1 листопада 2021 року Росія зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну.
- Згодом держава-агресорка почала блокувати транзит вугілля на нашу територію із Казахстану.
- Водночас як вважають експерти, Україні під час опалювального сезону повинно вистачити корисної копалини.
- У Раді нацбезпеки й оборони заявили, що контролюватимуть процес закупівлі вугілля.
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