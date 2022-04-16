Росія близька до дефолту через іноземні борги, – провідна рейтингова агенція

Перехід Росії на виплату боргів у рублях приведе країну до дефолту через іноземні борги. Таку інформацію озвучило провідне рейтингове агентство.

Якщо до 4 травня 2022 року не буде здійснення повернення платежів у доларах згідно з умовами російських позик, Москва може опинитися в дефолті.

Важливо Дефолт в Росії: чому він неминучий та які наслідки матиме

Це дозволить кредиторам вимагати страхові виплати, а також буде зіпсута репутація країни.

Крім того, на неминучий дефолт очікується гнівна реакція адміністрації Путіна. Там стверджують, що правила, які регулюють виплати їх позики, перешкоджають Росії виплачувати відсотки в рублях.

Чому Росія не може здійснювати платежі в іноземній валюті

Санкції, які наклали проти Росії через її вторгнення в Україну, не дозволяють російському центральному банку отримати доступ до значної частини іноземної валюти, яку накопичували останні роки.

Міністр фінансів Росії припустив, що вони можуть звернутися до суду. "Звісно, ми будемо судитися, тому що ми вжили всіх необхідних заходів для того, щоб інвестори отримували свої виплати", – додав міністр.

Цікаво – зовнішній дефолт Росії майже неминучий: дивіться відео