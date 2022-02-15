Росія більше не один з найбільших експортерів українських товарів

До трійки найбільших експортерів України у 2021 році увійшли Китай, Польща та Туреччина. Росія ж спустилась з третьої позиції аж на п'яту. Обсяг експорту українських товарів у 2021 році зріс на 38%.

Експорту українських товарів у 2021 році

Обсяг експорту українських товарів у 2021 році зріс на 38% – до 68 мільярдів доларів, згідно з даними Держстату. Загалом за минулий рік Україна експортувала товарів на 68 мільярдів доларів – це на 38% більше, ніж у 2020 році.

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Найбільші експортні партнери України у 2021 році

Китай – 8 мільярдів доларів, зріс на 12%.

Польща – 5,2 мільярда доларів, зріс на 59%.

Туреччина — 4,1 мільярда доларів, зріс на 70%.

Експорт українських товарів у Росію За підсумками минулого року експорт українських товарів до Росії зріс на 26% проти 2020 року й становив 3,4 мільярда доларів. Нагадаємо, що у 2020 році обсяг експорту українських товарів до Росії становив 2,7 мільярда доларів. Зазначимо, що за обсягом закуплених товарів в Україні Росія опустилася з третього місця у 2020 році на п’яте. Що таке експорт Експорт – це вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотнього повернення. До експорту відносяться також вивіз товарів для переробки їх в іншій країні, перевезення товарів транзитом через іншу країну, вивіз привезених з іншої країни товарів для продажу їх у третій країні (реекспорт) тощо.

Дані з Вікіпедії

Імпорт товарів в Україну

Загальний обсяг імпорту товарів в Україну у 2021 році становив 72,8 мільярда доларів, що на 34% більше, ніж роком раніше.

Китай – найбільший імпортер, 10,9 мільярда доларів, він за рік зріс на 31,9%.

Німеччина – на другому місці, 6,2 мільярда доларів, зріс на 17,7%.

Росія – на третьому, 6 мільярдів доларів, зріс на 33,9%.

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імпорт – це товари та послуги, що одна країна купляє в іншої для внутрішнього використання, обробки чи перепродажу.