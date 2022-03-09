Про це повідомила головна економістка Світового банку Кармен Рейнхарт. Цілком ймовірно, що на Росію чекає дефолт за зовнішніми облігаціями на суму 40 мільярдів доларів.

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І Росія, і Білорусь перебувають на межі дефолту. Вони ще не оцінюються агентствами як такі за умовчанням, але дуже близькі,

– сказала Рейнхарт.

Дефолт неминучий

Близько половини суверенних облігацій Росії у твердій валюті належать іноземним інвесторам. Перше велике погашення на Росію чекає 16 березня – 107 мільйонів доларів. Якщо виплата не відбудеться протягом 30 днів, то вже 15 квітня настане дефолт.

Загалом російські корпорації мають непогашені міжнародні облігації на суму трохи менш як 100 мільярдів доларів. І резерви Центробанку у розмірі 630 мільярдів доларів не врятують, адже вони заморожені санкціями.

Росія очима рейтингових агенств

Рейтингові агенства різко знижують кредитний рейтинг Росії, що свідчить про високу ймовірність дефолту.

Так, міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг Росії до CCC-, що означає ймовірність дефолту. Аналітики зазначили, що рейтинг може ще більше впасти.

Водночас Moody's знизило рейтинг Росії до Ca. Це передостанній ступінь рейтингу. Гірше лише в Лівану і Венесуели.

Такої ж думки й аналітики рейтингового агентства Fitch, які обвалили кредитний рейтинг Росії до С – переддефолтного стану.

Українцям нема чого хвилюватися

В агенстві додали, що попри війну в України таких проблем не буде. Навіть, якщо ми пропустимо виплату за держборгом, але сплатимо все протягом пільгового періоду, то кредитному рейтингу це не зашкодить, з огляду на війну.

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