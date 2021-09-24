Роботу майнерів у Казахстані під загрозою: все через нестачу електроенергії

Казахстан після міграції китайських майнерів став локальним центром видобутку біткоїна. Однак уряд країни може ввести обмеження стосовно цієї діяльності у зв'язку з нестачею електроенергії, яка посилюється взимку.

Причини призупинення роботи майнерів

У Казахстан зіткнувся з нестачею електроенергії, яка посилюється взимку, внаслідок чого уряду доведеться накласти обмеження, щоб забезпечити населення електрикою.

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СЕО компанії, яка займається майнінгом криптовалюти, у твіттері розповів, що ця діяльність у Казахстані може зазнати жорстких обмежень.

Казахстан відчуває дефіцит електроенергії. Уряд готується діяти. Південний Казахстан знаходиться під загрозою введення жорстких обмежень на електроенергію для майнінгу,

– йдеться у дописі.

Що таке майнинг Майнинг – один зі способів заробітку на криптовалюті. Оскільки фактично емісію криптовалюта ніхто не регулює, тому добувати гроші може кожен. Майнінг полягає в тому, щоб поміщати нові вчинені транзакції в блокчейн. Блокчейн являє собою ланцюжок блоків, в кожному з яких відображається окрема операція.

Частка Казахстану у видобутку біткоїна

, що у вересні цього року зросла кількість перевірок коледжів, дослідницьких інститутів і дата-центрів на предмет незаконної майнінгової активності. Одна з причин полювання на майнерів полягала в тому, що Пекін стурбований енергетичною безпекою напередодні зимового сезону. Детальне про це, розповідаємо тут

B квітні 2021 року частка Казахстану у видобутку біткоїна зросла в шість разів, оскільки політика Китаю змусила більшу частину майнерів переїхати в сусідні країни. Нині Казахстан займає третє місце за часткою майнінгу біткоїна після США та Китаю.

Зверніть увагу, що де-факто майнінгова діяльність у Китаї не заборонена, однак й не є дозволеною.

Після масового від'їзду майнерів з Китаю хешрейт мережі біткоїна впав наполовину, на поточний момент він повернувся до колишніх значень, що говорить про повне відновлення діяльності операторів.

Детальніше про це Центральний банк Китаю оголосив всі криптовалютні операції незаконними: біткойн здешевшав

Електроенергетична криза

Електроенергетична криза в державах з легалізованим майнінгом біткоїна досить розповсюджене явище. На початку 2021 року (січень – березень) схожа ситуація сталася в Ірані. Однак там обмеження мотивувалися підвищеним споживанням енергії в спекотний літній період, а в Казахстані потреба в ній виникла в зимовий період.

Проблеми з електроенергією в Ірані через майнінг

Спочатку уряд Ірану легалізував видобуток BTC в країні, щоб підтримати економіку країни та боротися з торговими санкціями, повідомляє видання Bloomberg. Проте згодом уряд зрозумів, що нелегальні майнери експлуатують обмежені енергоресурси, що призвело до відключень електроенергії.