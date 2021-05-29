За даними Державної служби статистики України, левова частка заборгованості припадала на промислову галузь. Наразі вона становить 77,7%.

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Окрім того, суттєву заборгованість зафіксували у сфері професійної, наукової та технічної діяльності (7,2%).

У Держстаті наголосили, що фактично половину боргу утворили у 3 областях та Києві.

Про які області мовиться

Донецьку;

Харківську;

Дніпропетровську.

Окрім того, сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти упродовж 2019 – 2020 років, станом на 1 травня 2021 року становила 165,9 мільйона гривень.

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