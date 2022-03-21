Роботи завершилися: "Приватбанк" працює у звичному режимі
21 березня 2022 , 11:59Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олега Серги
"Приватбанк" завершив впровадження резервних потужностей. Тепер фінустанова працює у звичайному режимі.
Технологічні роботи тривали 3 доби. ІТ фахівців "Приватбанку" працювали 24 на 7.
До теми "Приватбанк", Альфа-Банк та Monobank запроваджують кредитні канікули
Зауважимо, резервні потужності впроваджували для забезпечення безперебійної роботи сервісів банку. За словами речника фінустанови Олега Серги, тепер "Приват24", платежі та послуги працюють у звичайному режимі.
Це може вас зацікавити – ще до війни російські хакери атакували українські банки: відео