У Revolut шукають українців для роботи в ІТ

У компанії розповіли, що вже найняли 20 спеціалістів у країні та використовують потужний кадровий потенціал України для найму фахівців з розробки програмного забезпечення (Java Back-end, Front-end, iOS/Android, Python), аналітики та обробки даних, підбору персоналу.

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Команда Revolut в Україні слугуватиме технічним центром для глобальної діяльності Revolut, відображаючи весь спектр технічних навичок і фахівців.

Нових фахівців в Revolut шукають не лише для розробки нових послуг, продуктів і функцій, а також для прискорення розширення з Європи на інші ринки Північної та Південної Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Я пишаюся тим, що у наших офісах у Лондоні, Нью-Йорку, Кракові, Берліні вже працює багато фахівців з України. І нам потрібно ще більше таких талантів,

– розповідає співзасновник Revolut Владислав Яценко.

Він додає, що тепер, коли віддалена робота стала новою нормою нашого життя, компанія хоче створити понад 100 робочих місць для технічних спеціалістів, щоб створювати глобальні продукти безпосередньо з України.

Нагадаємо! Владислав Яценко нещодавно розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу про банки та фінансову систему майбутнього, а також про основні фактори успіху стартапів та командну роботу. Повну версію інтерв'ю можна прочитати тут.

Що відомо про фінтех-компанія Revolut

У 2015 році компанія Revolut запустила у Великобританії додаток з функціоналом переказу та обміну коштів. Тобто Revolut – фінтех-проєкт й банк без відділень (необанк), де всі операції проводяться за допомогою додатку на смартфоні.

Сьогодні користувачами Revolut є 16 мільйонів клієнтів, що здійснюють понад 150 мільйонів транзакцій щомісяця. У 2021 році сервіс Revolut запустив перекази з Європи в Україну у доларах, фунтах стерлінгів, євро та швейцарських франках.

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Також Revolut вийшла на сінгапурський та австралійський ринок у 2019 році, а у 2020 році – на ринок США та Японії.