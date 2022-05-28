В інтернеті поширюють багато маніпуляцій про нібито підвищення цін на газ. Однак у Центрі протидії інформації доносять реальну ситуацію.

Читайте також Що буде наступної зими з опаленням

Ціну не підвищуватимуть утричі

Доводять це твердження проєктом Закону України щодо врегулювання відносин на газовому ринку упродовж воєнного стану. Схвалили проєкт 10 травня 2022 року.

До речі! Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та термін загальної мобілізації ще на 90 днів – тобто до 23 серпня.

Згідно із документом, ціни на природний газ та тарифи на теплову енергію й супутні послуги не підвищуватимуть, на тарифи відбуватиметься мораторій. Підтвердили цю інформацію і у "Нафтогазі", зауваживши, що ситуація не позначиться на платіжках українців.

Ще один поширений фейк

Ще одна поширена маніпуляція, яка "гуляє" мережею, що нібито ціна на газ зросте, а українців про це не попередять. Мовляв, просто поставлять перед фактом.

Однак така інформація – теж фейк. Адже через воєнний стан у нашій державі "Нафтогаз" утримує ціну на газ в межах річного тарифного плану "Фіксований".

Важливо! Наразі ціна на газ становить 7,96 гривні за кубічний метр (з податком на додану вартість, без вартості розподілу). Відомо, що договори з компаніями та домогосподарствами продовжать автоматично.

Що говорять у "Нафтогазі"

Відповідно до заяви, яку опублікували в "Нафтогазі", підвищення цін на газ не планується. Українців заспокоїли, запевнивши, що ситуація не змінюватиметься.

У компанії відзначили, що завдяки частині грошей, які надають нам партнери, відбуватиметься стримування тарифів на газ і опалення.

Яка ситуація з цінами на електроенергію

Українцям не треба турбуватися і про зростання цін на електроенергію. До 31 жовтня 2022 року тарифи залишаться такими, як і зараз.

Підтвердив інформацію і Президент України Володимир Зеленський. Тариф на електроенергію наступні пів року зберігатиметься у розмірі 1 гривня 44 копійки за один кіловат.

Варто переглянути – Сергій Лещенко розбиває фейки, які поширює Росія: дивіться відео