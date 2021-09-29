Втім, наразі офіційних звернень до Національного банку України не надходило. Таку заяву зробив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

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Справа "банкопаду" і РНБО

За словами Юрія Гелетія, про перевірку інформації НБУ щодо "банкопадів" він бачив лише у ЗМІ. Відтак реакцію НБУ щодо перевірки немає.

Бачив ці заяви у ЗМІ, проте офіційних звернень від РНБО з цього приводу ми не отримували,

– сказав Гелетій.

Всередині вересня секретар РНБО Олексій Данілов на форумі YES Brainstorming заявив, що Радбез досліджуватиме питання "банкопаду". За його словами, це мало статися за дорученням Зеленського.

Наступний кейс, який може розглядатися в апараті Ради національної безпеки і оборони, за дорученням Президента, це, як так сталося, що грошей немає, а олігархи додаткові з'явилися після, скажімо так, "банкопаду" у нашій країні. Це речі, які мають бути абсолютно публічним,

– зазначив Данілов.

"Банкопад" у 2014 – 2017 роках: коротко