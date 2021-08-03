Про перспективи зростання тарифів на електроенергію на брифінгу розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.
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Тарифи на електроенергію: що чекає на українців
Від імені президента ще раз хочу наголосити на тому, що різкого підняття тарифів на електроенергію, яким зараз активно намагаються залякувати, не буде,
– зазначив Никифоров.
Він запевнив, що для багатьох його не буде взагалі. І це – принципова позиція президента. "Зеленський прекрасно розуміє, що є верстви населення, для яких навіть нинішні тарифи є завеликими та непосильними", – наголосив речник глави держави.
За його словами, наразі уряд та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, опрацьовують питання, якою саме має бути система сплати за електроенергію та ціни.
"Рада з нацбезпеки й оборони виділила на це певний час. Я думаю, що до Дня Незалежності побачимо, хто і скільки має платити", – заявив Никифоров. Однак уточнив, що це може статися і раніше.
Ситуація на енергетичному ринку
Никифоров також додав, що і Зеленський, і члени РНБО пильно стежать за ситуацією на енергетичному ринку в контексті підготовки до опалювального сезону.
А будь-які намагання гравців у цій царині розбалансувати енергетику отримають жорстку відповідь від держави.
Питання вартості електроенергії: останні новини
- Раніше Кабмін продовжив дію постанови про спеціальні обов'язки учасників ринку електроенергії.
- До 31 серпня діятиме тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 гривні за кіловат-годину. Уряд продовжує дію ПСО з квітня.
Брифінг Сергія Никифорова: дивіться відео