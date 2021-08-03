Про перспективи зростання тарифів на електроенергію на брифінгу розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.

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Від імені президента ще раз хочу наголосити на тому, що різкого підняття тарифів на електроенергію, яким зараз активно намагаються залякувати, не буде,

– зазначив Никифоров.

Він запевнив, що для багатьох його не буде взагалі. І це – принципова позиція президента. "Зеленський прекрасно розуміє, що є верстви населення, для яких навіть нинішні тарифи є завеликими та непосильними", – наголосив речник глави держави.

За його словами, наразі уряд та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, опрацьовують питання, якою саме має бути система сплати за електроенергію та ціни.

"Рада з нацбезпеки й оборони виділила на це певний час. Я думаю, що до Дня Незалежності побачимо, хто і скільки має платити", – заявив Никифоров. Однак уточнив, що це може статися і раніше.

Ситуація на енергетичному ринку

Никифоров також додав, що і Зеленський, і члени РНБО пильно стежать за ситуацією на енергетичному ринку в контексті підготовки до опалювального сезону.

А будь-які намагання гравців у цій царині розбалансувати енергетику отримають жорстку відповідь від держави.

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Раніше Кабмін продовжив дію постанови про спеціальні обов'язки учасників ринку електроенергії.

продовжив дію постанови про спеціальні обов'язки учасників ринку електроенергії. До 31 серпня діятиме тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 гривні за кіловат-годину. Уряд продовжує дію ПСО з квітня.

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